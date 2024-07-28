Світло вимикатимуть лише сім годин: анонс графіків відключень на 29 липня

У понеділок, 29 липня, в Україні графіки відключення електроенергії діятимуть лише 7 годин. У цей період обмеження застосовуватимуть для однієї черги.

Йдеться про період з 16:00 до 23:00. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"29 липня, з 16:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години – без обмежень", – йдеться у повідомленні.

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У випадку виникнення непередбачуваних ситуацій або змін у графіках, енергетики повідомлять про це окремо.

Ознайомитися з графіком вимкнень світла можна в чат-боті ДТЕК у Viber та Telegram, а також на сайті.

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