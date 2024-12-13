Сын Таисии Повалий хочет вернуть имущество матери: ищет адвоката

Денис Повалий, сын пророссийской певицы и экснардепки от Партии регионов Таисии Повалий, заявил о намерении обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) относительно конфискации имущества его матери. Однако его адвокат отказался от дела из-за рисков для репутации.

Об этом Повалий сообщил в Instagram. В октябре ВАКС удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и постановил конфисковать автомобиль BMW, недвижимость, а также имущественные права на 9 песен Таисии Повалий, фигурирующей по делу как пропагандистка и коллаборантка.

41-летний Денис Повалий заявил, что его адвокат, помогавший сдавать апелляцию, отказался представлять его интересы в суде, ссылаясь на риски для собственной репутации из-за подсанкционного статуса певицы.

"Шансы на победу он оценил в 3%. Я так и не понял, предоставляет ли суд автоматом обвиняемому pro bono адвоката, как в сериале Лучше звоните Соулу", - написал Повалий.

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Денис Повалий отметил, что уже потратил более 1 тыс. евро на подготовку апелляции и готовый продать рояль и бильярдный стол, чтобы оплатить услуги юриста, которого он назвал "питбулем", способным бороться с системой.

Он также объявил поиск нового адвоката, которому "терять нечего" и который согласится защищать "честно нажитое добро" его семьи.

Повалий заявил, что считает дело "показательной политической расправой" и подчеркнул, что "никаких доказательств коррупции" со стороны его матери во время общения с представителями суда он вроде бы не увидел.

Напомним, международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и министра обороны Галланта.

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