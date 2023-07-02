Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил во Вселенной "источник жизни"

Благодаря использованию телескопа NASA Джеймс Вебб, ученые впервые обнаружили новое соединение углерода в космосе, известное как метиловый катион. Это открытие вызвало увлечение у ученых, поскольку оно может иметь важное значение для объяснения происхождения и развития жизни.

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Метиловый катион был обнаружен в молодой звездной системе d203-506, расположенной на расстоянии около 1350 световых лет от Земли, в туманности Ориона. Ученые подчеркивают, что соединения углерода являются основой для жизни, которая нам известна. Это открытие может помочь раскрыть и понять, каким образом жизнь возникла на Земле и возможно ли ее развитие в других уголках Вселенной.

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Научный коллектив ученых считает, что ультрафиолетовое излучение, поступающее в звезду d203-506 от соседних молодых звезд, может обеспечить необходимый источник энергии для образования метилового катиона (СН 3+). Если этот ион образуется, он может способствовать дополнительным химическим реакциям, способствующим формированию более сложных молекул углерода, являющихся важным элементом для жизни.

"Это четко показывает, что ультрафиолетовое излучение может полностью изменить химический состав протопланетного диска. Он действительно может сыграть решающую роль на ранних химических стадиях зарождения жизни", – уточнил Оливье Берне из Французского национального центра научных исследований в Тулузе, ведущий автор исследования.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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