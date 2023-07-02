Телескоп Джеймс Вебб виявив у Всесвіті "джерело життя"

Завдяки використанню телескопа NASA Джеймс Вебб, вчені вперше виявили нову сполуку вуглецю у космосі, відому як метиловий катіон. Це відкриття викликало захоплення серед науковців, оскільки воно може мати важливе значення для пояснення походження та розвитку життя.

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Метиловий катіон був виявлений у молодій зоряній системі d203-506, розташованій на відстані близько 1350 світлових років від Землі, у туманності Оріона. Вчені підкреслюють, що сполуки вуглецю є основою для життя, яке нам відоме. Це відкриття може допомогти розкрити та зрозуміти, яким чином життя виникло на Землі та чи можливо його розвиток в інших куточках Всесвіту.

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Науковий колектив вчених вважає, що ультрафіолетове випромінювання, що надходить до зірки d203-506 від сусідніх молодих зірок, може забезпечити необхідне джерело енергії для утворення метилового катіону (СН 3+). Якщо цей іон утворюється, він може сприяти додатковим хімічним реакціям, що сприяють формуванню складніших молекул вуглецю, що є важливим елементом для життя.

"Це чітко показує, що ультрафіолетове випромінювання може повністю змінити хімічний склад протопланетного диска. Він насправді може зіграти вирішальну роль на ранніх хімічних стадіях зародження життя", – уточнив Олів’є Берне з Французького національного центру наукових досліджень у Тулузі, провідний автор дослідження.

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