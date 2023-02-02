Только 5 минут: как сделать нежный торт из 5 ингредиентов без выпечки
Дома всегда должно быть что-нибудь вкусненькое к чаю. А что если неожиданно придут гости или после тяжелого рабочего дня захочется порадовать себя кусочком тортика? Для этого и существуют "ленивые" рецепты. Сегодня мы поделимся с вами рецептом торта без выпечки, о котором рассказала фуд-блогер Полина. Вам понадобится всего 5 ингредиентов и 5 минут для приготовления вкусности. Остается только дождаться, когда торт застынет и можете наслаждаться вкусом.
Ингредиенты:
- 80 г печенья "PETIT BEURRE" из какао
- 80 г печенья "PETIT BEURRE" с ароматом сливочного масла
- 2 банана
- 300 г сметаны
- 300 г сгущенки
- 25 г желатина
- 100 мл холодной воды
Переходим к приготовлению:
Сначала заливаем желатин водой и отставляем.
Бананы очищаем и нарезаем кольцами.
Берем печенье и разламываем в небольшие кусочки.
Берем форму (диаметр – 18 см), выкладываем внутрь печенье и банан в любом порядке.
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Для крема сочетаем сметану и сгущенку, хорошо перемешиваем.
Желатин набух, растапливаем его в микроволновке (импульсами по несколько секунд, главное не перегреть).
При постоянном помешивании тонкой стрункой вводим желатин в крем и хорошо перемешиваем.
Заливаем кремом все ингредиенты, разравниваем лопаткой и отправляем в холодильник до застывания.
Когда тортик застынет, достаем его из формы и украшаем какао порошком.
Напомним, как приготовить вкусные десерты, если у вас есть всего за 10 минут. Мы нашли рецепт торта, печенья и пудинга, которые отлично подойдут в такой ситуации.
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