Только три знака зодиака будут исполнены счастьем в 2023 году: астрологи назвали счастливчиков

Новый 2023 быстро приближается и станет возможностью для всех знаков зодиака приветствовать прекрасное. Однако именно три из них год будут пропитаны удачей и отмечены изменениями.

Из-за транзита Юпитера в Овне в первой половине года, а Юпитер в Тельце с мая и дальше, новая астральная динамика повлияет на эти счастливые зодиаки. Астрологи рассказали, кому же именно повезет.

Овен

Представители знака Овен отличаются боевым нравом. Эта черта характера, несомненно, поможет им в 2023 здорово рисковать в январе и феврале. Вдобавок, их инициативы могут тем более закончиться успехом, поскольку они будут поддержаны Юпитером, который будет способствовать удачи.

Видео дня

Кроме того, идеи-победители легко возникнут с входом Плутона в Водолее, чтобы революционизировать их жизнь. Тем временем они обретут свободу отпустить то, что их мучает, чтобы найти идеальную ментальную схему для перемен и эмансипации. Даже у влюбленных нет недостатка в идеях, чтобы оживить отношения.

Овен также получит шанс достичь достаточно впечатляющих достижений, получая помощь от Юпитера. Эти подвиги должны совершиться в конце первого полугодия и смогут напомнить им, что удачу вызывают не только звезды. Вы должны создать шанс или даже знать, как им воспользоваться.

Рак

В то время как первые два месяца 2023 могут быть сложными для Раков с точки зрения стресса, остальной год будет прекрасным временем для психической разрядки. Этой эволюции будет способствовать транзит Сатурна в Рыбах, который поможет им прояснить многие идеи, чтобы лучше знать, куда двигаться в жизни.

Эта динамика будет такой, что они, наконец, смогут установить изменения, которые всегда представляли в своем плодотворном воображении. Также будут материальные доходы, поскольку помощь Юпитера в Тельце с мая будет для них особенно плодотворной. Они просто должны быть осторожны, чтобы не поддаться желанию тратить, не планируя на долгосрочную или среднесрочную перспективу.

Кроме того, Венера в Рыбах, а затем в Тельце создаст атмосферу доброжелательности и интимности в их любовной жизни. Этот романтический штрих придаст бодрости их повседневной жизни и позволит лучше противостоять жизненным вызовам.

Ближе к середине года они извлекут выгоду от большей смелости, чтобы лучше воспользоваться положительной энергией Юпитера в Тельце. Действительно, хотя эта астральная динамика целебна, в конце концов, всегда необходимо выполнять свою роль. Их усилия непременно найдут достойное вознаграждение.

Лев

С прохождением Юпитера в Овне, гордые Львы смогут наслаждаться годом, который будет по крайней мере выигрышным благодаря индивидуальному состоянию ума. И по уважительной причине они найдут подходящий менталитет, чтобы выполнять свои миссии и навязывать свои золотые идеи для общего блага своего бизнеса и собственного достоинства.

Конечно, поскольку в жизни нет ничего радужного, они также не должны подвергаться определенным неизбежным стрессам примерно в середине года. Поэтому им рекомендуется не поддаваться на провокации завистников и изучать разные возможности их выбора и решений, чтобы не испытать досадных непредсказуемых событий. Пока они проявляют осторожность и не подчиняются нетерпению, все должно быть хорошо.

В конце года их материальные желания оформятся и могут наконец воплотиться в жизнь. Скорее всего, они смогут отправиться в долгожданное путешествие, наслаждаясь долгожданным приобретением.

Напомним, ранее астрологи назвали какой день в 2023 году станет лучшим для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!