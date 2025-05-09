Трамп призвал к 30-дневному перемирию после разговора с Зеленским

После разговора с Владимиром Зеленским 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Украиной и Россией продолжаются. Трамп отметил, что Соединенные Штаты настаивают на безусловном прекращении огня сроком 30 дней.

Он выразил надежду, что перемирие будет соблюдено, а обе стороны понесут ответственность за сохранение его условий. В случае нарушения договоренностей США вместе с союзниками готовы ввести новые санкции. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

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Политик вновь обратил внимание на растущее каждую неделю погибших солдат и подчеркнул, что каждый должен стремиться к скорейшему прекращению войны.

Он подчеркнул свою преданность делу мира между Украиной и Россией при поддержке европейских стран, отметив, что речь идет о достижении стабильного и продолжительного мира.

В завершение Трамп подчеркнул, что установленное перемирие должно стать шагом к предстоящему мирному соглашению, и добавил, что готов присоединиться к процессу в любой момент, если его участие будет необходимо.

Напомним, Трамп призвал Путина прекратить атаки по Киеву и заключить мирное соглашение.

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