Трейдер рискнул $200 млн на BTC и заработал миллионы перед заявлением Трампа

В прошлое воскресенье один трейдер совершил впечатляющий манёвр: вложил $200 миллионов в биткойн (BTC) буквально за несколько часов до того, как Дональд Трамп объявил о создании государственного крипторезерва США. Рынок мгновенно отреагировал — BTC подскочил на 11%, что принесло трейдеру значительную прибыль в размере около $6,8 миллиона.

Это событие ещё раз подтвердило, что криптовалюты остаются крайне чувствительными к политическим решениям. Включение цифровых активов в стратегический резерв США может означать усиление их легитимности и рост интереса к ним со стороны институциональных инвесторов. Кроме того, это сигнализирует о том, что власти всерьёз рассматривают возможность интеграции криптоактивов в финансовую систему страны, что может повлиять на их регулирование и стабильность в будущем.

Трейдер воспользовался децентрализованной платформой деривативов Hyperliquid и применил кредитное плечо 50x, что позволило ему открыть позицию на $200 миллионов, используя всего $4 миллиона собственных средств. Однако сделка находилась на грани ликвидации, поскольку её начальная цена составляла $85 908, а критический уровень — $84 752, то есть всего в $50 от полного закрытия. Это ещё раз доказывает, что маржинальная торговля может быть крайне прибыльной, но в то же время и очень рискованной. Одна неудачная ценовая коррекция могла привести к потере всей суммы.

Не менее интересным стало то, что в крипторезерв США были включены не только биткойн, но и XRP, SOL и ADA. Это решение вызвало оживлённое обсуждение в криптосообществе, так как многие ожидали, что акцент будет сделан исключительно на BTC. Инвесторы и аналитики предполагают, что такая государственная поддержка может стать толчком для роста стоимости альткойнов. Включение этих активов может свидетельствовать о диверсифицированном подходе к криптовалютам в стратегических планах правительства, что потенциально меняет расстановку сил на рынке.

В то же время в соцсетях появились предположения, что трейдер мог обладать инсайдерской информацией, так как его сделка оказалась слишком точной. Был ли это просто счастливый случай или хорошо просчитанная стратегия — остаётся открытым вопросом. Однако факт остаётся фактом: подобные ситуации подтверждают важность отслеживания макроэкономических факторов и политических событий. Для криптоинвесторов это ещё одно доказательство того, что рынок криптовалют не существует в вакууме, а тесно связан с глобальными финансовыми процессами и решениями мировых лидеров.

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