Трейдер ризикнув $200 млн на BTC і заробив мільйони перед заявою Трампа

Минулої неділі один трейдер здійснив вражаючий маневр: вклав $200 мільйонів у біткоїн (BTC) буквально перед тим, як Дональд Трамп оголосив про створення державного крипторезерву США. Ринок миттєво відреагував — BTC підскочив на 11%, що принесло трейдеру значний прибуток у розмірі близько $6,8 мільйона.

Ця подія ще раз підтвердила, що криптовалюти залишаються надзвичайно чутливими до політичних рішень. Включення цифрових активів до стратегічного резерву США може означати посилення їх легітимності та зростання інтересу до них з боку інституційних інвесторів. Крім того, це дає сигнал про те, що влада серйозно розглядає можливість інтеграції криптоактивів у фінансову систему країни, що може вплинути на їхнє регулювання та стабільність у майбутньому.

Трейдер скористався децентралізованою платформою деривативів Hyperliquid і застосував важіль 50x, що дозволило йому відкрити позицію на $200 мільйонів, використовуючи лише $4 мільйони власних коштів. Проте угода перебувала на межі ліквідації, оскільки її початкова ціна становила $85 908, а критичний рівень — $84 752, тобто всього $50 від повного закриття. Це вкотре доводить, що маржинальна торгівля може бути надзвичайно прибутковою, але водночас і дуже ризикованою. Одна невдала зміна курсу могла б призвести до втрати всієї суми.

Не менш цікавим стало те, що до крипторезерву США включили не лише біткоїн, а й XRP, SOL і ADA. Це рішення викликало жваве обговорення в криптоспільноті, адже багато хто очікував, що акцент буде зроблено виключно на BTC. Інвестори та аналітики припускають, що така державна підтримка може стати поштовхом для зростання вартості альткоїнів. Включення цих активів може свідчити про диверсифікований підхід до криптовалют у стратегічних планах уряду, що потенційно змінює розстановку сил на ринку.

Водночас у соцмережах з’явилися припущення, що трейдер міг мати доступ до інсайдерської інформації, адже його угода виявилася надто точною. Чи це був лише щасливий збіг, чи добре розрахована стратегія — залишається відкритим питанням. Проте факт залишається фактом: подібні ситуації підтверджують важливість стеження за макроекономічними факторами та політичними подіями. Для криптоінвесторів це ще один доказ того, що ринок криптовалют не існує у вакуумі, а тісно пов’язаний з глобальними фінансовими процесами та рішеннями світових лідерів.

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