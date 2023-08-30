Трендовая верхняя одежда 2023: Андре Тан рассказал, что стоит купить на осень (видео)

Последние летние дни этого года подходят к концу. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какую одежду стоит приобрести на осень 2023 года.

Об этом он сообщил в своем Instagram. Он назвал топ-5 трендов этой осенью.

"Если бы не хотелось в это верить, но уже через несколько дней наступит осень. Так что самое время подумать о верхней одежде!" – сказал Андре Тан.

Читайте также: Актуальные модели в 2023 году: Андре Тан рассказал о джинсах, которые стоит купить (фото)

Трендовая верхняя одежда на осень 2023:

Кожаная куртка в винтажном стиле

В этом сезоне актуальны винтажные кожаные куртки с потертостями и поясами на талии. Куртки можно совмещать с платьями, джинсами, брюками и вещами в спортивном стиле.

Видео дня

Кожаный тренч

Тренчи универсальны и практичны. Модным трендом осени станут именно кожаные тренчи. Эта верхняя одежда будет подходить к джинсам и кроссовкам, платьям и туфлям на высоком каблуке, вязаным свитерам и мини-юбкам, брючному костюму или брюкам/юбке-карандашу и рубашке.

Джинсовая куртка

Тренд нулевых остается в лидерах этой осенью. Джинсовая куртка – универсальная вещь, которая стильна и позволяет чувствовать себя комфортно в любом образе. Следует обратить внимание на джинсовки синего, черного или белого цветов. Также не стоит бояться джинсовых тотал лугов.

Оверсайз пуховик

Идеальный вариант для более холодных осенних дней. Он подойдет во всю одежду.

Прямое пальто

Универсальная вещь, которая отлично смотрится с джоггерами и кроссовками, платьем и высокими сапогами. Обратите внимание на графитовую, бежевую и черную палитру.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал пять предметов гардероба, которые вышли из моды и могут испортить внешний вид и даже прибавить возраст.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!