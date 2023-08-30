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Трендовая верхняя одежда 2023: Андре Тан рассказал, что стоит купить на осень (видео)

Диана Бондаренко

Трендовая верхняя одежда 2023: Андре Тан рассказал, что стоит купить на осень (видео)

Последние летние дни этого года подходят к концу. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какую одежду стоит приобрести на осень 2023 года.

Об этом он сообщил в своем Instagram. Он назвал топ-5 трендов этой осенью.

"Если бы не хотелось в это верить, но уже через несколько дней наступит осень. Так что самое время подумать о верхней одежде!" – сказал Андре Тан.

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Трендовая верхняя одежда на осень 2023:

  • Кожаная куртка в винтажном стиле

В этом сезоне актуальны винтажные кожаные куртки с потертостями и поясами на талии. Куртки можно совмещать с платьями, джинсами, брюками и вещами в спортивном стиле.

  • Кожаный тренч

Тренчи универсальны и практичны. Модным трендом осени станут именно кожаные тренчи. Эта верхняя одежда будет подходить к джинсам и кроссовкам, платьям и туфлям на высоком каблуке, вязаным свитерам и мини-юбкам, брючному костюму или брюкам/юбке-карандашу и рубашке.

  • Джинсовая куртка

Тренд нулевых остается в лидерах этой осенью. Джинсовая куртка – универсальная вещь, которая стильна и позволяет чувствовать себя комфортно в любом образе. Следует обратить внимание на джинсовки синего, черного или белого цветов. Также не стоит бояться джинсовых тотал лугов.

  • Оверсайз пуховик

Идеальный вариант для более холодных осенних дней. Он подойдет во всю одежду.

  • Прямое пальто

Универсальная вещь, которая отлично смотрится с джоггерами и кроссовками, платьем и высокими сапогами. Обратите внимание на графитовую, бежевую и черную палитру.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал пять предметов гардероба, которые вышли из моды и могут испортить внешний вид и даже прибавить возраст.

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