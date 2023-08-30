Трендовая верхняя одежда 2023: Андре Тан рассказал, что стоит купить на осень (видео)
Последние летние дни этого года подходят к концу. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какую одежду стоит приобрести на осень 2023 года.
Об этом он сообщил в своем Instagram. Он назвал топ-5 трендов этой осенью.
"Если бы не хотелось в это верить, но уже через несколько дней наступит осень. Так что самое время подумать о верхней одежде!" – сказал Андре Тан.
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Трендовая верхняя одежда на осень 2023:
- Кожаная куртка в винтажном стиле
В этом сезоне актуальны винтажные кожаные куртки с потертостями и поясами на талии. Куртки можно совмещать с платьями, джинсами, брюками и вещами в спортивном стиле.
- Кожаный тренч
Тренчи универсальны и практичны. Модным трендом осени станут именно кожаные тренчи. Эта верхняя одежда будет подходить к джинсам и кроссовкам, платьям и туфлям на высоком каблуке, вязаным свитерам и мини-юбкам, брючному костюму или брюкам/юбке-карандашу и рубашке.
- Джинсовая куртка
Тренд нулевых остается в лидерах этой осенью. Джинсовая куртка – универсальная вещь, которая стильна и позволяет чувствовать себя комфортно в любом образе. Следует обратить внимание на джинсовки синего, черного или белого цветов. Также не стоит бояться джинсовых тотал лугов.
- Оверсайз пуховик
Идеальный вариант для более холодных осенних дней. Он подойдет во всю одежду.
- Прямое пальто
Универсальная вещь, которая отлично смотрится с джоггерами и кроссовками, платьем и высокими сапогами. Обратите внимание на графитовую, бежевую и черную палитру.
Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал пять предметов гардероба, которые вышли из моды и могут испортить внешний вид и даже прибавить возраст.
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