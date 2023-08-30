Трендовий верхній одяг 2023: Андре Тан розповів, що варто придбати на осінь (відео)

Останні літні дні цього року добігають кінця. Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, який одяг варто придбати на осінь 2023.

Про це він повідомив у своєму Instagram. Він назвав топ-5 трендів цієї осені.

"Якби не хотілося в це вірити, але вже за кілька днів настане осінь. Тож саме час подумати про верхній одяг!" – сказав Андре Тан.

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Трендовий верхній одяг на осінь 2023:

Шкіряна куртка у вінтажному стилі

Цього сезону актуальними є вінтажні шкіряні куртки з потертостями і поясами на талії. Куртки можна поєднувати з сукнями, джинсами, брюками та речами у спортивному стилі.

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Шкіряний тренч

Тренчі є універсальними та практичними. Модним трендом осені стануть саме шкіряні тренчі. Цей верхній одяг пасуватиме до джинсів та кросівок, сукні та туфель на високих підборах, до в’язаних светрів та мініспідниць, до брючного костюма чи брюк/спідниці-олівця та сорочки.

Джинсова куртка

Тренд нульових залишається в лідерах цієї осені. Джинсова куртка – універсальна річ, яка є стильною та дозволяє почувати себе комфортно у будь-якому образі. Варто звернути увагу на джинсовки синього, чорного або білого кольорів. Також не варто боятися джинсових тотал луків.

Оверсайз пуховик

Ідеальний варіант на більш холодні осінні дні. Він підійде під весь одяг.

Пряме пальто

Універсальна річ, яка чудово виглядає з джоггерами і кросівками, сукнею і високими чоботами. Зверніть увагу на графітову, бежеву і чорну палітру.

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан назвав п'ять предметів гардероба, які вийшли з моди і можуть зіпсувати зовнішній вигляд та навіть додати віку.

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