Три знака зодиака часто врут: им нельзя верить

Никто не любит, когда ему лгут, однако среди всех уроженцев зодиакального круга выделяют три, которые чаще всего прибегают к обману. У них могут быть совершенно разные цели, но одинаковый "инструмент". По словам астрологов, речь идет об Овнах, Раках и Рыбах.

Овен

Овен упорно идет к своей цели и не остановится ни перед чем, чтобы получить желаемое. Он считает, что заслуживает лучшего в жизни. Вот почему все время лжет и говорит все, что подходит к ситуации. Иногда Овен представляет себя жертвой судьбы, чтобы вызвать сочувствие, а иногда –экспертом, который все знает. Он делает это настолько убедительно, что многие люди верят его словам и бескорыстно помогают ему. Овны склонны пользоваться другими людьми.

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Рак

Рак может часто лгать, и это его проверенная стратегия – держаться подальше от неприятностей, не брать на себя ответственность ни за что и расслабляться. К сожалению, позже он жалуется на то, что друзья начинают его избегать. Рак часто врет, чтобы защитить близких. Однако он не понимает, что в этом случае в первую очередь вредит себе.

Рыбы

Рыбы любят преувеличивать и драматизировать. Они часто теряются в своих рассказах и путаются в показаниях. Их фантазии переплетаются с фактами, поэтому они не осознают, что вводят кого-то в заблуждение. Близкие хорошо знают, что рассчитывать на Рыб нечего, потому что они говорят одно, делают другое, а думают третье. Однако они очень высокого мнения о себе.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.