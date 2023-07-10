Три знаки зодіаку часто брешуть: їм не можна вірити

Ніхто не любить, коли йому брешуть, проте серед усіх уродженців зодіакального кола виділяють три, які найчастіше вдаються до обману. У них можуть бути різні цілі, але однаковий "інструмент". За словами астрологів, йдеться про Овнів, Раків та Риб.

Овен

Овен завзято йде до своєї мети і не зупиниться ні перед чим, щоб отримати бажане. Він вважає, що заслуговує на краще в житті. Ось чому весь час бреше та каже все, що підходить до ситуації. Іноді Овен є жертвою долі, щоб викликати співчуття, а іноді – експертом, який все знає. Він робить це настільки переконливо, що багато людей вірять його словам і безкорисливо допомагають йому. Овни схильні скористатися іншими людьми.

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Рак

Рак може часто брехати, і це його перевірена стратегія – триматися подалі від неприємностей, не брати на себе відповідальність ні за що й розслаблятись. На жаль, пізніше він скаржиться, що друзі починають його уникати. Рак часто бреше, щоб захистити близьких. Однак він не розуміє, що в цьому випадку насамперед шкодить собі.

Риби

Риби люблять перебільшувати та драматизувати. Вони часто губляться у своїх розповідях і плутаються у свідченнях. Їхні фантазії переплітаються з фактами, тому вони не усвідомлюють, що вводять когось в оману. Близькі добре знають, що розраховувати на Риб нема чого, тому що вони говорять одне, роблять інше, а думають третє. Однак вони дуже високої думки про себе.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.