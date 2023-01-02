Три знака зодиака часто врут: у каждого их них своя причина

Некоторые люди часто врут, причем не всегда с корыстной целью. Они могут заходить с обманом так далеко, что и сами верят в свои фантазии, и это тесно связано со знаком зодиака.

По словам астрологов, в списке нечестных знаков зодиака оказались Весы, Рыбы, Овен. У каждого из них своя причина, которая определяет такую модель поведения.

Весы

Весы известны своей любовью к гармонии и справедливости. Они врут ради того, чтобы сохранить отношения и не огорчать других людей. Уроженцы знака стараются приукрашивать реальность так, что и сами начинают верить в сказку, однако рано или поздно это сыграет с ними плохую шутку. Весов уличат во лжи, а реальность окажется жестокой.

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Рыбы

Рыбы склонны преувеличивать правду или проявлять чрезмерную эмоциональность в стремлении получить то, что они хотят. Уроженцы знака часто манипулируют как чувствами второй половинки, так и коллег по работе. Рыбы могут вызывать жалость, чтобы их поддерживали, но сами о чувствах других людей не особо задумываются и не придут на помощь.

Овен

Уроженцы этого знака могут врать, чтобы добиться своих целей, при этом никакой вины за собой они не почувствуют. Овны – отличные манипуляторы, особенно в вопросах, которые касаются финансов и карьерного роста. Также они могут обманывать, чтобы скрыть свои слабости или избежать проблем. Это станет проблемой в отношениях со второй половинкой.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.