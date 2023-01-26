Три знака зодиака ощутят удачу и успех во всех сферах жизни к концу недели

Марс и Меркурий наконец-то завершат свою ретроградность, некоторые знаки зодиака смогут восстановить свой привычный темп и воспользоваться отличными возможностями на работе. До 29 января у них будет шанс добиться поставленных целей и воплотить желание в реальность.

В ближайшие дни будут особенно благоприятны для представителей трех знаков зодиака. По словам астрологов, у этих счастливчиков возникнет внезапное желание ускорить свои проекты.

Телец

При поддержке звезд у него будет шанс быстро получить желаемые результаты. Звезды поощряют его распространять вокруг себя оптимизм и радость от достижения своих целей. Несмотря на препятствия, возникающие в профессиональной среде, Тельцу удастся найти правильные решения.

Видео дня

У него также будут все шансы устроиться на новую работу или найти новое хобби, которое гарантирует ему лучшие источники дохода и дополнительные преимущества. До конца недели Телец может решить начать новый бизнес или новую творческую деятельность. Главное – не бояться рисковать.

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Близнецы

Этот знак сможет без проблем внести коррективы в последнюю минуту и изменить свои планы. Однако он должен оставаться уверенным и не зацикливаться на деталях и мельчайших проблемах. Некоторые задачи могут отставать, но Близнецы не остановятся ни перед чем. Знаку удастся завершить их, как планировалось, оптимизировав рабочие процессы и методологии.

Кроме того, до конца недели могут произойти интересные события в его карьере или личной жизни. Поэтому Близнецы должны использовать эту возможность, чтобы разделить приятные моменты с семьей и восстановить свои силы. В эти выходные в программе отдых, прогулки и путешествия.

Дева

Этот период позволит сформулировать новые идеи проектов и принять правильные решения на будущее. Хотя она испытывает увеличение денежного потока, Деве придется контролировать свои расходы, чтобы поддерживать свой финансовый баланс. Астрологи рекомендуют этому знаку зодиака отложить некоторые ненужные покупки и заняться выгодным капиталовложением.

Деве также придется больше времени уделять семейному кругу. Может быть, ей понадобится их совет. Возможно, до конца недели знаку придется найти время, чтобы обдумать все предложенные варианты и выслушать мнения, чтобы сделать важный шаг в своей профессиональной жизни. Поэтому это будет идеальное время, чтобы сделать свободный и разумный выбор.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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