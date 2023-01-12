Три знака зодиака останутся без денег в январе: астрологи объяснили почему

В Январе Луна насыщена эмоциями и сильно повлияет на знаки зодиака. Вдобавок, находясь в нисходящей фазе с 7 по 20 января, Луна, скорее всего, приведет к истощению и опрометчивому поведению.

Новый цикл негативно отразится на жизни определенных знаков зодиака. Астрологи рассказали, кому следует приготовиться к финансовым проблемам.

Близнецы

Близнецам следует быть готовыми к неожиданным расходам в этот период. Это может быть из-за слишком высоких нагрузок. Уроженцы этого знака совершат поездки, не входившие в их бюджет на январь. К сожалению для них, они потратят много денег и должны будут погрузиться в свои сбережения.

Видео дня

Это испортит их деньги. Чтобы избежать этого, они должны научиться лучше распоряжаться деньгами и не позволять определенным жизненным прихотям увлечь себя. Им лучше избегать погружения в свои сбережения и бюджет. Тем более что этим выходцам также придется погасить определенные расходы или накопленные долги.

Во время этого периода нисходящей Луны Близнецам придется просить денег у своих близких, чтобы заполнить дыры на своем банковском счете. Чтобы не иметь финансовых проблем в следующем месяце, они должны опасаться лишних расходов и соблюдать основной бюджет, не живя не по средствам.

Весы

В этом месяце Весы столкнутся с финансовыми проблемами из-за чрезмерных затрат. Вместо того чтобы соблюдать свой бюджет, уроженцы этого знака начнут тратить большие суммы денег на подарки для своих близких. Нормальное поведение выходца, очень привязанного к своей семье.

В результате они останутся без сбережений. Хотя это принесет счастье окружающим, Весы останутся без денег до конца января. Чтобы выйти из долгов, представителям этого знака к концу месяца придется резко сократить свои расходы.

В любом случае, у них не будет иного выбора. Кроме того, им придется отказаться от импульсивных покупок, даже если распродажи быстро приближаются. Весам не стоит обольщаться иногда очень выгодными покупками со скидками.

Козерог

Козероги склонны все предвидеть, поэтому у них всегда есть сбережения, которые не стоит тратить, разве что в экстренных случаях. Учитывая нисходящую Луну, их сбережения будут очень кстати. Это будет их единый капитал, на который они смогут прожить в январе.

Будьте осторожны, чтобы не перерасходовать и сохранить этот драгоценный бюджет, поскольку новые источники дохода появятся только в следующем месяце. Хотя январь может быть тяжелым для людей, рожденных под этим знаком, они все равно смогут выйти из него с большей силой и уверенностью в следующем месяце.

Этот опыт также позволит им стать зрелыми, и они больше не будут воспринимать свои финансовые навыки как должное. Они будут гордиться своими знаниями, которые послужат им для последующих тяжелых ударов.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!