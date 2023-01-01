Три знака зодиака ждет тяжелый период до 12 января: им нужно набраться терпения

Меркурий в Козероге и ретроградный Марс в Близнецах до 12 января принесут плохие новости двум знакам зодиака. На их судьбу выпадут испытания, справиться с которыми будет непросто.

По словам астрологов, в зоне риска Раки, Девы и Рыбы. Им нужно набраться терпения и в первую очередь заботиться о своем здоровье, а уже потом обо всем второстепенном.

Рак

Раков ждет плохое время – неудачи на работе и в личной жизни. У уроженцев знака может сорваться сделка, на которую они возлагали большие надежды, что повлечет за собой недовольство руководства. Раки потеряют не только премию, но и шансы на карьерный рост. Этот период будет для них довольно трудным, им придется заняться самоанализом, чтобы стать лучше.

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Дева

Расположение звезд не будет благоприятным для представителей знака Дева. Их настроение будет довольно переменчивым, и они часто будут грустить в этот период. Уроженцы знака могут потерять уверенность в себе из-за неприятностей, которые будут преследовать их на каждом шагу. Девы окажутся под угрозой увольнения, и если они хотят сохранить должность, придется сильно постараться.

Рыбы

В это время у Рыб могут возникнуть некоторые трудности, поскольку они склонны ставить перед собой недостижимые цели. Уроженцы знака будут разочарованы и потеряют мотивацию к работе, что еще больше ухудшит ситуацию. Рыбы могут допустить ошибку, которая будет стоит им авторитета. Ссоры со второй половинкой также не добавят оптимизма, уроженцы знака могут замкнуться в себе.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.