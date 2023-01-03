Три знака зодиака ждут большие перемены: судьба готовит много сюрпризов

Январь 2023 года принесет много сюрпризов трем уроженцам зодиакального круга – их ждут перемены как на работе, так и в личной жизни. Некоторые получат повышение, а другие найдут любовь и даже решатся заключить брак.

По словам астрологов, любимчиками удачи станут Козероги, Овны и Девы. Читайте детальнее.

Козерог

Уроженцы этого знака смогут решить жилищный вопрос – возможно, они просто переедут в другую квартиру, а может, даже обзаведутся собственным жильем. Козерогов ждет много забот, связанных с обустройством быта, но все они окажутся приятными. Также возможны перемены в личной жизни – некоторые сыграют свадьбу.

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Овен

Овны сменят вектор направления жизни благодаря влиянию планеты Уран. Уроженцы знака найдут работу, о которой давно мечтали – она будет проносить не только деньги, но и удовольствие. Овны будут уверены в своих силах как никогда раньше и покорят большие высоты.

Дева

Девы перестанут бояться перемен и позволят себе рискнуть – это обеспечит им карьерный рост, новые перспективы и заманчивые предложения. Доходы уроженцев знака вырастут, благодаря чему они позволят себе крупную покупку и путешествие, которое откладывали уже давно. Дев ждет много незабываемых моментов и ярких эмоций, которые подарят вдохновение.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.