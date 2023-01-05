Три знака зодиака ждут большие проблемы на работе: они могут потерять все

2023 год принесет большие проблемы на работе трем уроженцам зодиакального круга – они могут потерять не только авторитет, деньги, но и должность. Причиной неприятностей станет ошибка, случайность или козни конкурентов за спиной.

По словам астрологов, в зоне риска Раки, Стрельцы и Рыбы. Им нужно набраться терпения и не торопиться с принятием кардинальных решений.

Рак

Уроженцы этого знака зодиака очень творческие, они мыслят нестандартно и придумывают оригинальные идеи. Однако их чувствительность в 2023 году сыграет с ними плохую шутку – одно неожиданное событие выбьет их из колеи и повлечет за собой "черную полосу". Раки будут страдать от эмоциональных качелей и допустят ошибку, которая будет стоить им должности. Уроженцам знака нужно стойко принять это решения и извлечь урок на будущее.

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Стрелец

Стрельцы – активные личности, которым под силу справляться со множеством задач одновременно. Они любят руководить процессом, но терпеть не могут рутины и бумажных дел. Это может стать причиной серьезных проблем. Вероятно, уроженцы знака допустят ошибку при оформлении договора, которая повлечет за собой крайне неприятные последствия. Стрельцы могут потерять крупную сумму денег и попасть в немилость руководства.

Рыбы

Рыбы – очень чуткие натуры, которые сопереживают всем вокруг. Это делает их уязвимым перед трудностями в повседневной жизни, любая мелочь может восприниматься как трагедия. И 2023 год будет именно таким: со множеством проблем, которые свалятся на Рыб, как снег на голову. Уроженцы знака поймут, что им не под силу справляться с рабочими задачами, это только ухудшит ситуацию. Они провалят важный проект и лишатся как премии, так и перспектив карьерного роста.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.