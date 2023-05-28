Троица 2023: Обязательно ли украшать дом аиром и какую зелень можно святить

Украинские христиане восточного и западного обрядов празднуют большой праздник 12 июня 2022 - Пятидесятницу, Троицу или Зеленые праздники. Украинские традиции включают в себя дома зелеными растениями, в частности аиром. Эта практика имеет свои корни в древности и до сих пор сохраняется во многих регионах Украины.

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Происхождение этого обычая связано с верованиями наших предков. Они считали, что на Зеленую неделю, перед Троицей, души умерших просыпаются. Но не все эти души имеют благие намерения, поэтому люди приняли обыкновение украшать дома, дворы и комнаты разными зелеными растениями, которые своим ароматом отпугивают заблудшие души. На пол часто клали аир, чабрец, полынь, а на улице использовали ветки клена.

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Обычай украшать дома зеленью на Троице имеет свои корни еще в ветхозаветной Церкви, когда у домов в Пятидесятницу ставили зеленые веточки в память о том, как на Синайской горе Моисей получил скрижали с Десятью заповедями, а все вокруг расцвело и зазеленело.

В украшении домов на Зеленые праздники используются разнообразные травы. Мелиссу, мяту, васильки, аир, чабрец – это лишь несколько из них. Травы собирают накануне, чтобы потом принести их в церковь на богослужение и освятить. После этого травы высушивают и держат в доме как оберег.

Для украшения дома используют веточки деревьев: клена, дуба, липы, березы. Однако следует отметить, что ива и осина не следует использовать. Осина связана с легендой об Иуде, повесившемся на этом дереве, поэтому она не подходит для украшения дома. Что касается вербы, то ее не ломают, поскольку ее веточки уже используются на Вербное воскресенье.

Важно отметить, что украшение дома аиром является необязательным атрибутом праздника Троицы. Однако священник Свято-Троицкого кафедрального собора, протоиерей Владимир Подолец, считает его уместным. Он утверждает, что если нет возможности использовать аир, то праздник все равно будет праздноваться, ведь главное – принять участие в праздничном богослужении, помолиться и освятить различные зеленые растения, символизирующие благодать и целительную силу.

Напомним, мы уже писали о Зеленых праздниках – 2023: когда празднуем, традиции и запреты этого праздника.

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