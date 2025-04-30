Троица 2025: на какую дату приходятся и какие основные традиции Зеленых праздников

День Святой Троицы, также известный как Пятидесятница или Зеленое воскресенье, относится к двенадцати важнейшим православным праздникам. Это переходный праздник, то есть его дата меняется каждый год в зависимости от даты Пасхи.

Этот праздник чествует одно из важнейших событий христианства – восхождение Святого Духа на апостолов. Название "Троица" отражает триединство Бога, возникающего в трех ипостасях: Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Об этом пишет РБК.

Церковь официально положила начало Троице в 381 году на II Вселенском соборе в Константинополе. Тогда же был утвержден догмат о равенстве и единосущности всех лиц Божиих.

Согласно христианскому преданию, на пятидесятый день после воскресения Иисуса Христа к его ученикам сошел Святой Дух. Апостолы получили чрезвычайные дары, в частности, способность исцелять и говорить на разных языках, что позволило им распространять христианство по всему миру.

Название "Зеленое воскресенье" связано с дохристианскими традициями, когда в этот период отмечали завершение весны и начало лета, чествовали предков и благодарили природу за ее щедрость. Давние украинцы верили, что украшение дома зелеными ветвями помогает душам умерших родственников посетить дом и символизирует обновление.

С распространением христианства эти давние традиции органично соединились с праздником Троицы. Зелень и ветви деревьев, которыми украшают храмы и дома, теперь символизируют не только приход лета, но и животворящую силу Святого Духа, дарующую жизнь всему Божьему творению.

Дата Троицы всегда определяется в отношении Пасхи – праздник выпадает на 50-й день после Светлого Христова Воскресения, отсюда и название "Пятидесятница".

В 2025 году и православные, и католики отмечали Пасху одновременно – 20 апреля. Итак, День Святой Троицы в этом году приходится на воскресенье, 8 июня.

Напомним, стоимость пасхальной корзины рекордно выросла.

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