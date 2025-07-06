Трудовые реалии во время войны: как изменился рынок труда в Украине после 2022-го

После значительного спада, вызванного полномасштабной войной, украинский рынок труда постепенно восстанавливается. Возрастает активность работодателей, которые все чаще открывают вакансии.

В то же время количество соискателей работы снижается – из-за мобилизации и миграционных процессов. В результате официальный уровень безработицы в стране падает, однако предприятия нередко сталкиваются с трудностями в подборе персонала. Такие выводы приводит Центр экономической стратегии в своем исследовании "Трекер экономики Украины во время войны".

Аналитики подчеркивают, что с начала полномасштабного вторжения рынок труда уже несколько раз менял свои тенденции кардинальным образом. С началом вторжения спрос и предложение на рынке труда в Украине резко упали: бизнес фактически прекратил аренду, а граждане – активный поиск работы.

С течением времени ситуация начала постепенно меняться – спрос на работников восстанавливался вслед за общим восстановлением экономики. Однако, несмотря на кратковременный всплеск летом 2022 года, активность среди ищущих работу продолжала снижаться.

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В настоящее время количество новых резюме составляет примерно 80–90% от среднего уровня 2021 года. Объем же новых вакансий удерживается на уровне 85–90% от довоенного показателя.

В результате, по данным Info Sapiens, в июне 2025 г. уровень безработицы снизился до 12% – это наименьшее значение с начала полномасштабной войны. Следует отметить, что официальная статистика от Госстата пока недоступна, поскольку она не публикуется с 2022 года.

Зарплаты растут из-за нехватки работников: чего ждать дальше

Средняя заработная плата в Украине в первом квартале 2025 года выросла на 24,1% и составила 23 460 гривен. Такие данные предоставляет Министерство экономики. Наибольший прирост окладов зафиксирован в агросекторе – на 42,7%, а второе место по темпам роста заняло строительство с показателем в 35,3%.

Однако эксперты объясняют: повышение зарплат не связано с бурным экономическим ростом. Главная причина – острый дефицит кадров и высокая конкуренция за квалифицированных работников. Именно этот недостаток заставляет компании изменять подход к оплате труда, улучшать условия и внедрять новые системы мотивации персонала.

Правительство прогнозирует, что средняя зарплата в Украине будет расти, по меньшей мере, до 2028 года. Согласно данным Бюджетной декларации, ожидаемые показатели средней заработной платы выглядят следующим образом:

2025 год – 24 389 гривен;

2026 год – 30 240 гривен (рост на 24%);

2027 год – 35 268 гривен (плюс 16,6%);

2028 год – 39 758 гривен (повышение на 12,7%).

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