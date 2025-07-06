Трудові реалії під час війни: як змінився ринок праці в Україні після 2022-го

Після значного спаду, спричиненого повномасштабною війною, український ринок праці поступово відновлюється. Зростає активність роботодавців, які дедалі частіше відкривають вакансії.

Водночас кількість шукачів роботи знижується – через мобілізацію та міграційні процеси. У підсумку офіційний рівень безробіття в країні падає, однак підприємства нерідко стикаються з труднощами у підборі персоналу. Такі висновки наводить Центр економічної стратегії у своєму дослідженні "Трекер економіки України під час війни".

Аналітики підкреслюють, що з початку повномасштабного вторгнення ринок праці вже кілька разів змінював свої тенденції кардинальним чином. Із початком вторгнення попит і пропозиція на ринку праці в Україні різко впали: бізнес фактично припинив найм, а громадяни – активний пошук роботи.

З часом ситуація почала поступово змінюватися – попит на працівників відновлювався слідом за загальним відновленням економіки. Однак, навіть незважаючи на короткотривалий сплеск улітку 2022 року, активність серед тих, хто шукає роботу, продовжувала знижуватись.

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Наразі кількість нових резюме становить приблизно 80–90% від середнього рівня 2021 року. А обсяг нових вакансій утримується на рівні 85–90% від довоєнного показника.

У результаті, за даними Info Sapiens, у червні 2025 року рівень безробіття знизився до 12% – це найменше значення з початку повномасштабної війни. Варто зазначити, що офіційна статистика від Держстату наразі недоступна, оскільки вона не публікується з 2022 року.

Зарплати ростуть через нестачу працівників: чого очікувати далі

Середня заробітна плата в Україні у першому кварталі 2025 року зросла на 24,1% і сягнула 23 460 гривень. Такі дані надає Міністерство економіки. Найбільший приріст окладів зафіксовано в агросекторі – на 42,7%, а друге місце за темпами зростання посіло будівництво з показником у 35,3%.

Однак експерти пояснюють: підвищення зарплат не пов’язане з бурхливим економічним зростанням. Головна причина – гострий дефіцит кадрів і висока конкуренція за кваліфікованих працівників. Саме ця нестача змушує компанії змінювати підхід до оплати праці, покращувати умови та запроваджувати нові системи мотивації персоналу.

Уряд прогнозує, що середня зарплата в Україні буде зростати щонайменше до 2028 року. Згідно з даними Бюджетної декларації, очікувані показники середньої заробітної плати виглядають так:

2025 рік – 24 389 гривень;

2026 рік – 30 240 гривень (зростання на 24%);

2027 рік – 35 268 гривень (плюс 16,6%);

2028 рік – 39 758 гривень (підвищення на 12,7%).

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