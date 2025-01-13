Цены на популярный овощ бьют рекорды: сколько стоит в украинских магазинах

Цена картофеля в Украине в 2024 году существенно выросла из-за неблагоприятных погодных условий. Несмотря на попытки стабилизировать рынок, стоимость продукта остается высокой.

Как сообщает 24 Канал, в прошлом году цены на картофель в Украине достигли рекордных уровней. В магазинах и рынках стоимость побила десятилетние рекорды, превзойдя предыдущие показатели.

Ученая Института аграрной экономики Инна Сало отметила, что в конце ноября – начале декабря цены на картофель частично стабилизировались благодаря импорту. По состоянию на 7 января 2025 года средняя стоимость картофеля, по информации Минфина, составляет 34,70 гривны за килограмм.

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Этот показатель в два раза превышает цену в 16 гривен за килограмм, зафиксированную за аналогичный период в 2023 году. Розовый картофель, который лучше держит форму и имеет более плотную текстуру, в среднем на 15% дороже желтого или белого. Ее цена сейчас составляет 37,64 гривны за килограмм, – добавила Инна Сало.

Стоимость картофеля в украинских магазинах:

Цены на картофель (1 кг):

Metro – 26,40 грн

Auchan – 28,90 грн

Megamarket – 40,50 грн

Varus – 30,90 грн

АТБ – 27,89 грн

Цены на молодой картофель (1 кг):

Auchan – 41,90 грн

Цены на розовый картофель (1 кг):

Auchan – 37,00 грн

Важно! Несмотря на привлечение импорта в конце 2024 и начале 2025 года, стабилизация рынка картофеля в Украине продолжалась только во время новогодних праздников, а цены продолжают расти.

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