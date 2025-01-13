Ціни на популярний овоч б'ють рекорди: скільки коштує в українських магазинах

Ціна картоплі в Україні у 2024 році суттєво зросла через несприятливі погодні умови. Незважаючи на спроби стабілізувати ринок, вартість продукту залишається високою.

Як повідомляє 24 Канал, минулого року ціни на картоплю в Україні досягли рекордних рівнів. У магазинах та на ринках вартість побила десятирічні рекорди, перевершивши попередні показники.

Науковиця Інституту аграрної економіки Інна Сало зазначила, що наприкінці листопада – на початку грудня ціни на картоплю частково стабілізувалися завдяки імпорту. Станом на 7 січня 2025 року середня вартість картоплі, за інформацією "Мінфіну", становить 34,70 гривні за кілограм.

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Цей показник удвічі перевищує ціну в 16 гривень за кілограм, зафіксовану за аналогічний період у 2023 році. Рожева картопля, яка краще тримає форму і має щільнішу текстуру, в середньому на 15% дорожча за жовту чи білу. Її ціна зараз становить 37,64 гривні за кілограм, – додала Інна Сало.

Вартість картоплі в українських магазинах:

Ціни на картоплю (1 кг):

Metro – 26,40 грн

Auchan – 28,90 грн

Megamarket – 40,50 грн

Varus – 30,90 грн

АТБ – 27,89 грн

Ціни на молоду картоплю (1 кг):

Auchan – 41,90 грн

Ціни на рожеву картоплю (1 кг):

Auchan – 37,00 грн

Важливо! Незважаючи на залучення імпорту наприкінці 2024-го і на початку 2025 року, стабілізація ринку картоплі в Україні тривала лише під час новорічних свят, а ціни продовжують зростати.

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