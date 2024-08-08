ТЦК может мобилизовать забронированного мужчину – Закарпатский суд

Закарпатский окружной административный суд принял решение, которое может оказать значительное влияние на тех, кто имеет бронирование. Судья признал, что при определенных условиях ТЦК имеет право мобилизовать даже забронированных мужчин.

Суд подчеркнул, что ответственность за своевременное уведомление ТЦК о наличии бронирования лежит непосредственно на военнообязанном. То есть если мужчина, имеющий право на отсрочку, не сообщил об этом военный комиссариат, его могут мобилизовать, сообщает издание SUD.UA.

Отмечается, что суд рассмотрел дело забронированного мужчины, но не сообщил об этом ТЦК вовремя. В результате его мобилизовали. Хотя Генштаб ВСУ обязан доказывать информацию о бронировании до ТЦК, но основная обязанность сообщить о своей броне лежит на самом военнообязанном.

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Закарпатский окружной административный суд принял, что ТЦК может мобилизовать забронированного мужчину, если тот не сообщил ТЦК о своем бронировании вовремя. Это решение суда было принято 16 мая 2024 г. по делу №260/1111/24.

Суд указал, что военнообязанные, имеющие право на отсрочку, обязаны своевременно уведомлять ТЦК о наличии таких оснований. Реализация права на отсрочку должна происходить до момента обретения статуса военнослужащего.

По этому делу мужчина не сообщил ТЦК о своем бронировании, из-за чего ему было отказано в отсрочке. Хотя Генштабу ВСУ поручено доказывать приказ о бронировании в ТЦК в трехдневный срок, это не освобождает от обязанности уведомления.

Мужчина обратился в суд с иском об отмене мобилизационного распоряжения и приказа о причислении в списки личного состава, утверждая, что был забронирован и непригоден к службе. Суд отклонил иск, указав на обязанность активного информирования ТЦК и отсутствие доказательств предоставления необходимых документов.

Напомним, ранее депутат назвал число военнообязанных, не обновивших свои данные.

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