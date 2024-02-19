У некоторых пенсионеров не возрастут выплаты при индексации: о ком речь

В марте 2024 года произойдет индексация пенсий, в результате чего ожидается повышение выплат. Однако это касается не всех украинцев.

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Об этом сообщило издание "24 Канал". Индексация пенсий должна происходить каждый год.

Журналисты отметили, что предварительно, показатель индексации этого года составит 13%, однако точно будет известно позже. В прошлом году индексация пенсий была на уровне 19,7%. Однако размер, на который увеличат выплаты, будет зависеть от первоначального размера пенсий.

При расчете размера пенсий при индексации учитывается пенсия без учета надбавок.

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Кому из граждан не повысят пенсионные выплаты

Некоторым украинцам не повысят пенсии в марте. Речь идет о:

тех, кто получает самые высокие пенсии;

вышедших на пенсию в течение последних трех лет;

тех, кто получает выплаты, меньше минимальных.

Вместо этого пенсионеры, имеющие выплаты, размер которых меньше минимального, получат специальную надбавку. Она необходима для того, чтобы пенсия достигла размера гарантированной пенсионной выплаты.

После индексации в марте доплату аннулируют. Однако благодаря повышению при индексации надбавка будет компенсирована.

В настоящее время размер минимальной пенсии составляет 2361 гривну.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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