У деяких пенсіонерів не зростуть виплати під час індексації: про кого мова

У березні 2024 року відбудеться індексація пенсій, у результаті очікується підвищення виплат. Проте це стосується не всіх українців.

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Про це повідомило видання "24 Канал". Індексація пенсій повинна відбуватися кожного року.

Журналісти зазначили, що попередньо, показник цьогорічної індексації складе 13%, проте точно буде відомо пізніше. Минулого року індексація пенсій була на рівні 19,7%. Проте розмір, на який збільшать виплати, залежатиме від первинного розміру пенсій.

При розрахунку розміру пенсій під час індексації до уваги береться пенсія без урахування надбавок.

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Кому з громадян не підвищать пенсійні виплати

Деяким українцям не підвищать пенсії у березні. Мова йде про:

тих, хто отримує найвищі пенсії;

тих, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років;

тих, хто отримує виплати, менші за мінімальні.

Натомість пенсіонери, що мають виплати, розмір яких менший за мінімальний, отримають спеціальну надбавку. Вона потрібна для того, аби пенсія досягла розміру гарантованої пенсійної виплати.

Вже після індексації у березні доплату анулюють. Проте завдяки підвищенню під час індексації надбавка буде компенсована.

Наразі розмір мінімальної пенсії складає 2361 гривню.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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