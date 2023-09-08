Уберет горчинку и усилит аромат: топ -3 причины добавить в чай соль

Некоторые народы употребляют чай с добавлением соли. Первыми эту идею внедрили в Азии, а впоследствии она стала популярной и в странах Европы. Даже тем, кто обычно выбирает кофе, следует испытать такой неординарный способ заваривания чая. Уверены, вам понравится это открытие.

Потребление чая с солью имеет свои преимущества. Небольшое количество соли может существенно изменить вкус напитка, устраняя горчинку, которая может присутствовать в некоторых сортах чая. Кроме того, соль усиливает аромат, делая вкус более насыщенным и интересным.

Соли добавляют в чай не только для улучшения вкуса, но и для поддержания водно-электролитного баланса в организме. К примеру, зеленый чай с добавлением соли может помочь преодолеть усталость и придать энергии и сил.

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Если вы хотите попробовать чай с солью, вот два рецепта:

Рецепт №1: Возьмите небольшую кастрюлю или сотейник, добавьте 1,5 чайную ложку чая и 600 мл чистой воды. Нагрейте, не доводя до кипения и добавьте сахар по вкусу. Затем выкиньте 0,25 чайной ложки соли и добавьте 100 мл молока. Доведите до первых пузырьков, а затем снимите с огня.

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Рецепт №2: Возьмите 1,5 стакана кипятка и 1 чайную ложку чая. Разогрейте и дождитесь, пока треть жидкости испарится. Процедите чай и добавьте горячее молоко по вкусу, кипятите еще 5 минут. Затем добавьте 2 щепотки соли, тщательно перемешайте и наслаждайтесь.

Напомним, мы уже писали о плюсах и минусах чая.

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