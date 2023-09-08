Прибере гірчинку та посилить аромат: топ -3 причини додати до чаю сіль

Деякі народи вживають чай з додаванням солі. Першими цю ідею впровадили в Азії, а згодом вона стала популярною і в країнах Європи. Навіть тим, хто зазвичай вибирає каву, слід спробувати такий неординарний спосіб заварювання чаю. Впевнені, вам сподобається це відкриття.

Споживання чаю з сіллю має свої переваги. Невелика кількість солі може істотно змінити смак напою, усуваючи гірчинку, яка може бути присутня в деяких сортах чаю. Крім того, сіль підсилює аромат, роблячи смак більш насиченим і цікавим.

Солі додають до чаю не лише для поліпшення смаку, але і для підтримання водно-електролітного балансу в організмі. Наприклад, зелений чай з додаванням солі може допомогти подолати втому і надати енергії та сил.

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Якщо ви хочете спробувати чай з сіллю, ось два рецепти:

Рецепт №1: Візьміть невелику каструлю або сотейник, додайте 1,5 чайної ложки чаю і 600 мл чистої води. Зігрійте, не доводячи до кипіння, і додайте цукор за смаком. Потім викиньте 0,25 чайної ложки солі і додайте 100 мл молока. Доведіть до перших бульбашок, а потім зніміть з вогню.

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Рецепт №2: Візьміть 1,5 склянки окропу та 1 чайну ложку чаю. Розігрійте і дочекайтеся, поки третина рідини випарується. Процідіть чай і додайте гаряче молоко за смаком, кип'ятіть ще 5 хвилин. Потім додайте 2 дрібки солі, ретельно перемішайте і насолоджуйтеся.

Нагадаємо, ми вже писали про плюси та мінуси чаю.

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