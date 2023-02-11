Ученые назвали четыре страны, которые могут исчезнуть из-за таяния ледников

Ученые провели исследования и выяснили, что таяние ледников грозит миллионам людей во всем мире из-за риска внезапных наводнений. Самыми опасными странами назвали Индию, Пакистан, Перу и Китай – там много ледниковых озер, а население уязвимо к климатическим катастрофам.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications. Ученые оценили риск, который составляют ледниковые озера во всем мире для людей, живущих под ними, чтобы активизировать целенаправленные усилия по управлению рисками и позаботиться о тех, кто находится в самой большой опасности.

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Ледники – это "реки льда", которые образуются в течение миллионов лет из спрессованного снега. Они очень медленно двигаются по долинам и иногда становятся настолько большими, что образуют ледяные покровы, простирающиеся в море.

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В связи с повышением температуры ледники тают быстрее, чем считали учёные. По их словам, из 215 000 ледников в мире половина может исчезнуть до конца этого века. Подобно тому, как теплая морская вода из глубин может растопить ледяные покровы снизу, так и талая вода, накапливающаяся под ледниками на суше, может ускорить процесс таяния.

Во впадинах, где накапливается такая вода, могут образовываться глубокие озера и реки с быстрым течением, уровень воды в которых будет подниматься и спадать в связи с непрерывной потерей льда.

Согласно новому исследованию под руководством исследовательницы природных опасностей Кэролайн Тейлор из университета Ньюкасла в Великобритании, около 15 миллионов человек живут ниже по течению ледникового озера, которое может повлечь за собой внезапное наводнение. Предсказать, что ледниковое озеро действительно выйдет из берегов, очень трудно, даже вопреки детальным исследованиям.

Наводнения, связанные с прорывом ледниковых озер, проносятся через поселки, убивая на своем пути большое количество людей и уничтожая любую инфраструктуру. Разрушение от такого наводнения может протянуться более чем на 120 километров.

Исследователи собрали информацию за последние три десятилетия об условиях растущих ледниковых озер, размерах которых росли, их количестве и объемах, а также об общинах, живущих ниже по течению. Анализировать эти данные было трудно, исследователи учли близость общин к потенциальному месту крушения и их уязвимость перед стихией на 2020 год. Также была отмечена политическая коррупция, поскольку это тормозит управление рисками.

По словам исследователей, это первое глобальное исследование, "учитывающее не только физические условия озера, но и общественное влияние и уязвимость, непосредственно влияющие на опасность".

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Согласно выводам ученых, зоны с самой высокой опасностью – это регионы, где есть немало крупных растущих ледниковых озер. Количество людей в регионе и их способность справиться с бедой является главным фактором риска.

Население высокогорных районов Азии является наиболее уязвимым, живя ближе всего к ледниковым озерам. Пакистан и Китай считаются двумя странами, находящимися в самой большой опасности.

В Пакистане 2,1 миллиона человек живут в непосредственной близости от опасных ледниковых озер, это почти вдвое больше, чем в Китае. Однако в Китае ледниковые озера больше и многочисленнее, поэтому могут нанести больший ущерб инфраструктуре.

В последнее время "горячей точкой" для исследования потенциальных последствий увеличения ледниковых озер стали Гималаи. Исследователи также выделили горы Анды в Южной Америке. Перу занимает третье место по опасности.

В Андах было проведено немного исследований, но количество ледниковых озер в этом регионе за последние два десятилетия возросло на 93% (по сравнению с 37% в Азии). Проблема также глубоко укорененная коррупция в стране.

"Эта разреженность данных в Андах возможно препятствует значимой оценке фактического риска наводнения в регионе и срочно требует внимания, особенно учитывая, что в этом регионе находятся второй и третий по опасности бассейны", – отметили исследователи.

Хотя исследователи анализировали только данные за определенное время, эти методы могут быть использованы для мониторинга опасности от выбросов ледниковых озер и в будущем.

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