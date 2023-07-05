Ученые обнаружили, что раньше время во Вселенной шло в пять раз медленнее

Исследователи из Сиднейского университета провели измерение и сравнение яркости квазаров на разных этапах развития Вселенной, в том числе через миллиард лет после Большого взрыва, и пришли к выводу, что время двигалось в пять раз медленнее в прошлом. Эта интересная информация опубликована на портале Scimex.

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Согласно теории относительности Альберта Эйнштейна, скорость движения влияет на восприятие времени. В частности, для движущихся объектов сближаясь к скорости света и для неподвижных объектов, время протекает по-разному. С этой теорией также связано замедление времени и изменение полей. Это означает, что отдаленная древняя Вселенная должна была работать значительно медленнее, чем современная Вселенная.

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Ученые также доказали, что Вселенная продолжает расширяться, и это привело к выводу, что с течением времени происходит ее замедление. С точки зрения наблюдателя происходит такое явление, что прошлое движется медленнее современного момента. Однако точно измерить, насколько медленнее это происходит, оказалось довольно сложно.

Ученые из Сиднейского университета провели новое исследование, которое, вероятно, может ответить на этот вопрос. Они использовали 200 квазаров в качестве "часов" для измерения времени на ранних этапах развития Вселенной, в том числе через миллиард лет после Большого взрыва. Путем анализа движения квазаров удалось отразить процесс расширения Вселенной во времени.

"Если мы обратимся к тому времени, когда Вселенная была чуть больше миллиарда лет, мы видим, что время двигалось в пять раз медленнее. Если бы мы находились там, в самом начале Вселенной, одна секунда казалась бы такой же, как и сейчас. Но с нашей позиции, почти на 12 миллиардов лет в будущее, это раннее время кажется растянутым", – объяснил Герайнт Льюис, ведущий автор исследования.

Это новое исследование проливает свет на специфику времени в ранней Вселенной и помогает лучше понять его эволюцию.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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