Вчені виявили, що раніше час у Всесвіті йшов уп'ятеро повільніше

Дослідники з Сіднейського університету провели вимірювання і порівняння яскравості квазарів на різних етапах розвитку Всесвіту, зокрема через мільярд років після Великого вибуху, і прийшли до висновку, що час рухався уп'ятеро повільніше в минулому. Цю цікаву інформацію опубліковано на порталі Scimex.

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Згідно з теорією відносності Альберта Ейнштейна, швидкість руху впливає на сприйняття часу. Зокрема, для об'єктів, що рухаються зближаючись до швидкості світла, і для нерухомих об'єктів, час протікає по-різному. З цією теорією також пов'язується уповільнення часу та зміна полей. Це означає, що віддалений давній Всесвіт мав працювати значно повільніше, ніж сучасний Всесвіт.

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Науковці також довели, що Всесвіт продовжує розширюватися, і це привело до висновку, що з плином часу відбувається його сповільнення. З точки зору спостерігача відбувається таке явище, що минуле рухається повільніше, ніж сучасний момент. Однак, точно виміряти, наскільки повільніше це відбувається, виявилося досить складно.

Вчені з Сіднейського університету провели нове дослідження, яке, ймовірно, може відповісти на це питання. Вони використали 200 квазарів як "годинники" для вимірювання часу на ранніх етапах розвитку Всесвіту, зокрема через мільярд років після Великого вибуху. Шляхом аналізу руху квазарів вдалося відобразити процес розширення Всесвіту в часі.

"Якщо ми звернемося до того часу, коли Всесвіт був трохи більше ніж мільярд років, ми бачимо, що час рухався уп'ятеро повільніше. Якби ми перебували там, на самому початку Всесвіту, одна секунда здавалася б такою ж, як і зараз. Але з нашої позиції, майже на 12 мільярдів років у майбутнє, цей ранній час здається розтягнутим", – пояснив Герайнт Льюїс, провідний автор дослідження.

Це нове дослідження проливає світло на специфіку часу в ранньому Всесвіті та допомагає краще зрозуміти його еволюцію.

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