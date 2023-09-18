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Ученые предполагают, что невидимая темная материя является причиной искаженной формы Млечного пути

Игорь Романько

Ученые считают, что темная материя может быть причиной того, что диск Млечного Пути искривлен и скручен

Новое исследование указывает на то, что огромная невидимая масса темной материи может быть ответственна за искривленную и скрученную форму диска Млечного Пути. Ученые заявляют, что эта неисправность может предоставить новую информацию об эволюции нашей галактики со временем.

Об этом пишет Science Alert. Сложно наблюдать форму галактики, в которой мы находимся, поскольку мы не можем просто отправить телескоп в межгалактическое пространство для фотографирования. Поэтому астрономы веками изучали свою среду на основе данных, доступных им на Земле.

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В последнее время ученые обратили внимание на деформации в форме Млечного Пути, но не имели уверенных ответов на вопросы, которые их вызвало.

Однако благодаря космическому телескопу Gaia, точно определявшему положение и скорости звезд в Млечном Пути, астрономы смогли детально изобразить карту движения галактики. При обследовании объема галактики ученые обнаружили неравномерности и деформации в окрестностях Млечного Пути. Однако не было четких ответов на вопрос, что могло вызвать эти явления.

В последнее время команда астрономов под руководством Дживона Джесси Хана из Гарварда и Смитсоновского центра астрофизики провела исследование и сделала интересное открытие. Они предполагают, что темное гало Млечного Пути может быть сильно наклонено, так же, как и диск галактики. Темное гало – это шар темной материи, окружающий большинство галактик и взаимодействующий гравитационно с обычной материей.

Ученые провели моделирование галактики, в которой темное гало наклонено на 25 градусов по отношению к диску Млечного Пути, и рассчитали орбиты звезд и газа в течение 5 миллиардов лет. Они пришли к выводу, что такое наклоненное темное гало может привести к деформации и вспышке, подобным наблюдаемым в галактике.

Хотя это исследование не исключает возможности взаимодействия нашей галактики с другими, оно дает другой взгляд на проблему и дает подсказки по истории развития нашей галактики.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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