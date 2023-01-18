Ученые сделали подробные фото Млечного Пути, на которых видны остатки взорвавшихся звезд

Две крупные астрономические исследовательские программы EMU и PEGASUS объединили усилия, чтобы найти остатки сверхновых в нашем Млечном Пути.

Об этом пишет Science Alert. Ученые сделали подробные фото Млечного Пути, на которых можно заметить остатки взорвавшихся звезд. Ученые ранее использовали радиотелескопы, чтобы увидеть остатки взорвавшихся звезд, но их было мало по сравнению с количеством, которое содержат те, что расположены в Млечном Пути.

Остаток сверхновой – это расширяющееся облако газа и пыли, что обозначает последнюю фазу жизни звезды после того, как она взорвалась как сверхновая. Но количество остатков сверхновых, которые мы обнаружили на этот момент с помощью радиотелескопов, слишком мало.

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Модели прогнозируют в пять раз больше, поэтому учёные объединили наблюдение двух ведущих австралийских радиотелескопов: радиотелескопа ASKAP и радиотелескопа Parkes Murriyang.

На новом изображении видны тонкие усики и комковатые облака, связанные с водородом, заполняющим пространство между звездами.

Мы можем видеть места, где образуются новые звезды, а также остатки сверхновых. Лишь на этом небольшом участке, составляющем лишь 1% от всего Млечного Пути, астрономы обнаружили более 20 новых возможных остатков сверхновых, тогда как раньше было известно только о 7.

Эти открытия были сделаны под руководством докторантки Брианны Болл из канадского Университета Альберты, работавшей со своим руководителем Роландом Котесом из Национального исследовательского совета Канады, подготовившим изображение, и они свидетельствуют о том, что мы близки к объяснению пропавших остатков.

В ближайшие годы ученые хотят получить беспрецедентное изображение почти всего Млечного Пути. Оно примерно в 100 раз больше, чем это начальное изображение, но с таким же уровнем детализации и чувствительности.

"По нашим оценкам, может быть до 1,5 тыс. или более новых остатков звезд, которые еще предстоит обнаружить. Решение головоломки этих пропавших остатков откроет новые окна в историю нашего Млечного Пути", – сказал Эндрю Хопкинс, профессор астрономии, Университет Маккуори.

Ранее, астрономы увидели удивительную туманность Бабочки в созвездии Скорпион, дающую представление о смерти нашего Солнца.

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