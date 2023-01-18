Вчені зробили детальні фото Чумацького Шляху, на яких видно залишки зірок, що вибухнули

Дві великі астрономічні дослідницькі програми EMU та PEGASUS об’єднали зусилля, щоб знайти залишки наднових у нашому Чумацькому Шляху.

Про це пише Science Alert. Вчені зробили детальні фото Чумацького Шляху, на яких можна помітити залишки зірок, що вибухнули. Вчені раніше використовували радіотелескопи, аби побачити залишки зірок, які вибухнули, але їх було мало у порівнянні з кількістю, яку містять ті, що розташовані у Чумацькому Шляху.

Залишок наднової – це хмара газу та пилу, що розширюється, що позначає останню фазу життя зірки після того, коли вона вибухнула як наднова. Але кількість залишків наднових, які ми виявили на цю мить за допомогою радіотелескопів, надто мала.

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Моделі прогнозують у п’ять разів більше, тому вчені об’єднали спостереження двох провідних австралійських радіотелескопів: радіотелескопа ASKAP і радіотелескопа Parkes Murriyang.

На новому зображенні видно тонкі вусики та грудкуваті хмари, пов’язані з воднем, що заповнює простір між зірками.

Ми можемо бачити місця, де утворюються нові зірки, а також залишки наднових. Лише на цій невеликій ділянці, що становить лише 1% від усього Чумацького Шляху, астрономи виявили понад 20 нових можливих залишків наднових, тоді як раніше було відомо лише про 7.

Ці відкриття були зроблені під керівництвом докторантки Бріанни Болл з канадського Університету Альберти, яка працювала зі своїм керівником Роландом Котесом з Національної дослідницької ради Канади, який підготував зображення, і вони свідчать про те, що ми близькі до пояснення зниклих залишків.

Найближчими роками вчені хочуть отримати безпрецедентне зображення майже всього Чумацького Шляху. Воно приблизно в 100 разів більше, ніж це початкове зображення, але з таким самим рівнем деталізації та чутливості.

"За нашими оцінками, може бути до 1,5 тис. або більше нових залишків зірок, які ще належить виявити. Вирішення головоломки цих зниклих залишків відкриє нові вікна в історію нашого Чумацького Шляху", – сказав Ендрю Хопкінс, професор астрономії, Університет Маккуорі.

Раніше, астрономи побачили дивовижну туманність Метелика у сузір'ї Скорпіон, що дає уявлення про смерть нашого Сонця.

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