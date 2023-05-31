Ученые выяснили, почему на старых картинах мужчин изображали с маленькими пенисами

Ученые изучили пенисы на старых картинах и пришли к интересному выводу – раньше их изображали маленькими, а постепенно стали рисовать большими.

В исследовании, опубликованном в журнале BJU International, отмечается, что к XIX веку герои картин имели примерно одинаковые размеры своих мужских половых органов, однако в XX и XXI веках их размеры стали увеличиваться.

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В частности, исследователи собрали 160 картин с обнаженными мужчинами. Их авторами были итальянцы, французы и британцы. Картины были написаны в период с XV по XXI век. Предметы искусства разделили на три группы: эпоха Возрождения (1400–1599), эпоха барокко, рококо и импрессионизма (1600–1899) и современное искусство (1900–2020).

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У картин первых двух групп ученые не выявили статистически значимых отличий в размерах изображенных пенисов. А вот половые члены на картинах современного искусства были гораздо больше. Размер начал расти в XIX веке и достиг максимума в XX и XXI.

Ученые считают, что представление о том, каким должен быть половой член, влияют средства массовой информации, интернет, реклама и т.д.

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Вывод ученых таков: "На картинах с изображением обнаженных мужчин размер пениса постепенно увеличивался в течение последних семи веков, особенно после 20 века. Это наблюдение иллюстрирует изменение социокультурного влияния на образ мужского тела и подчеркивает необходимость лучшего понимания социокультурных факторов, связанных с восприятием размера пени. у мужчин".

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