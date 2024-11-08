Украина получит от Всемирного банка новый пакет помощи на 750 миллионов долларов - Шмигаль

Всемирный банк объявил о новом пакете поддержки для Украины в размере 750 миллионов долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Финансирование будет предоставлено в рамках программы "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления" (SURGE). Этот проект направлен на поддержку ключевых институциональных реформ, необходимых для интеграции Украины в Европейский Союз. Часть средств будет выделена из фонда ADVANCE Ukraine, финансируемого правительством Японии.

Шмигаль отметил, что этот пакет помощи будет способствовать укреплению работы государственных институтов в условиях войны и обеспечению полного предоставления ключевых государственных услуг гражданам.

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Программа предусматривает введение реформ для повышения эффективности управления публичными инвестициями и государственными финансами.

Премьер также добавил, что в случае необходимости объем финансирования может быть увеличен.

Напомним, Шмигаль назвал категорию военнообязанных, которая в первую очередь получит повестки.

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