Україна отримає від Світового банку новий пакет допомоги на 750 мільйонів доларів - Шмигаль

Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України в розмірі 750 мільйонів доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Фінансування буде надано в межах програми "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE). Цей проєкт спрямований на підтримку ключових інституційних реформ, необхідних для інтеграції України до Європейського Союзу. Частина коштів буде виділена з фонду ADVANCE Ukraine, що фінансується урядом Японії.

Шмигаль зазначив, що цей пакет допомоги сприятиме зміцненню роботи державних інституцій в умовах війни та забезпеченню повного надання ключових державних послуг громадянам.

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Програма передбачає впровадження реформ для підвищення ефективності управління публічними інвестиціями та державними фінансами.

Прем'єр також додав, що у разі необхідності обсяг фінансування може бути збільшений.

Нагадаємо, Шмигаль назвав категорію військовозобов‘язаних, яка в першу чергу отримає повістки.

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