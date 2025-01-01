Утром 1 января 2025 Украина прекратила транзит российского газа, и газотранспортная система страны перешла к работе без транзита. Как отмечается в компании, в 7 утра по киевскому времени завершило свое действие соглашение между ООО "Оператор ГТС Украины" и ПАО "Газпром", подписанное 30 декабря 2019 года.

Это соглашение регулировало взаимодействие газотранспортных систем Украины и России. В результате транспортировка природного газа с точки входа "Суджа" на восточной границе в исходные точки на западной и южной границах Украины была прекращена. Об этом сообщили в Операторе ГТС Украины.

Таким образом, транзит российского газа через территорию Украины официально завершился. Компания сообщила, что международные партнеры были заранее проинформированы об этом в соответствии с установленными процедурами.

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Генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа подчеркнул, что инфраструктура была подготовлена к работе в условиях нулевого транзита, обеспечивая надежную поставку газа украинским потребителям. Коллектив компании готов работать в новых условиях.

Оператор также обеспечил увеличение гарантированных мощностей для поставок газа как для внутренних нужд Украины, так и для европейских потребителей. Дополнительно оптимизированы расходы компании: сокращено собственное потребление газа и пересмотрены активы, которые не используются в работе газотранспортной системы.

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