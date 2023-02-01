Украинские артиллеристы показали мощное уничтожение группы оккупантов в окопе и вражеского танка (видео)
Украинские артиллеристы уничтожили группу оккупантов в окопах. Кроме того, бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола ликвидировали вражеский танк.
По предварительным данным, погибли по меньшей мере трое оккупантов. Видео было опубликовано на Telegram-канале Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
"Наши воины предупреждают – оккупантская деятельность вредна вашему здоровью", – говорится в сообщении.
На видео можно увидеть троих вражеских военных, занимающихся оборудованием окопа. В какой-то момент точно по оккупантам прилетает украинский снаряд.
Читайте также: Оккупанты разбегаются, как жуки: подразделение аэроразведки "Сенека" безжалостно уничтожает врага в районе Соледара (видео)
На следующих кадрах показан российский танк, находящийся вблизи лесополосы. Прикрытие с деревьев не помогло оккупантам спрятать технику, поэтому артиллеристы точно отрабатывают по цели.
В результате попадания снаряда, российский танк начинает гореть. На следующих кадрах показано, что техника сильно повреждена, а потом на месте танка уже ничего нет.
Точное время и место ликвидации врагов не сообщаются из соображений безопасности.
Напомним, ранее минометный расчет штурмовиков ВСУ уничтожил позиции оккупантов.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!