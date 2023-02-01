Українські артилеристи показали потужне знищення групи окупантів в окопі та ворожого танку (відео)

Українські артилеристи знищили групу окупантів у окопах. Окрім цього, бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола ліквідували ворожий танк.

За попередніми даними загинули щонайменше троє окупантів. Відео опублікували на Telegram-каналі Сухопутних військ Збройних сил України.

"Наші воїни попереджають – окупантська діяльність шкідлива для вашого здоров’я", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити трьох ворожих військових, які займаються обладнанням окопу. У певний момент точно по окупантах прилітає український снаряд.

Читайте також: Окупанти розбігаються, як жуки: підрозділ аеророзвідки "Сенека" безжально знищує ворога в районі Соледару (відео)

Відео дня

На наступних кадрах показано російський танк, який перебуває поблизу лісосмуги. Прикриття з дерев не допомогло окупантам заховати техніку, тому артилеристи влучно відпрацьовують по цілі.

Внаслідок влучання снаряда, російський танк починає горіти. На наступних кадрах показано, що техніка сильно пошкоджена, а згодом на місці танка вже нічого немає.

Точний час та місце ліквідації ворогів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше мінометний розрахунок штурмовиків ЗСУ знищив позиції окупантів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!