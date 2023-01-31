Окупанти розбігаються, як жуки: підрозділ аеророзвідки "Сенека" безжально знищує ворога в районі Соледару (відео)

Спеціальний підрозділ аеророзвідки "Сенека" 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" безжальні до окупантів. Так, партію нових загарбників було "закошмарено" у районі Соледара.

Окупанти намагалися сховатися та розбігалися, як жуки. Але завдяки вправній роботі операторів дронів їм цього зробити не вдалося.

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Нагадаємо, що військовий експерт Роман Світан зробив прогноз щодо розвитку війни в Україні. На його думку, незабаром в окупантів не залишиться сил і боєприпасів.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Україні потрібно відвоювати окупований росією Крим до літа. При цьому він сумнівається, що російський диктатор за спробу повернути півострів наважиться застосувати ядерну зброю.

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