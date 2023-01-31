Мінометний розрахунок штурмовиків ЗСУ знищив позиції окупантів: ефектне відео

Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів на низці напрямків фронту. Так, нещодавно воїни-штурмовики завдали удару з мінометного розрахунку по скупченню російських солдатів.

Відео опублікував 8-й окремий гірсько-штурмовий батальйон — підрозділ у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України – у своєму Telegram-каналі. Демілітаризація ворога йде на відмінно, зауважують військові.

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"Мінометний розрахунок 8 окремого гірсько-штурмового батальйону виконує свою роботу по демілітаризації "окупанта" на відмінно!" – йдеться у підписі до відео.

Відео дня

Нагадаємо, що представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що Україна зараз перебуває напередодні дуже активної фази війни. За його словами, росіяни продовжуватимуть брати кількістю попри значні втрати серед особового складу. Водночас майстерність наших бійців та західна техніка допоможуть переламати перебіг наступальних дій окупантів.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Водночас він вважає, що росіян чекає нова хвиля мобілізації.

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