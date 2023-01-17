Украинские беженцы в Германии получат дополнительные выплаты: о чем идет речь

Германия продолжает помогать украинским беженцам и улучшает условия их пребывания. В настоящее время в стране рассматривается новое повышение помощи, которое связано с инфляцией.

Как пишет "5 канал", с 1 января 2023 года в Германии начал действие проект Bürgergeldgesetz, корректирующий государственные финансовые выплаты украинским беженцам в Германии. Планируется, что проект введут в действие в два этапа.

Как сообщалось ранее, первые изменения произошли 1 января 2023, второй этап запланирован на 1 июля 2023 года.

Теперь на украинцев, которые находятся в Германии уже более 90 дней, распространяется действие базовой помощи по безработице Hartz IV.

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Из-за инфляции размер выплат вырастет на €40-50 в месяц.

До 31 декабря украинцы получали выплаты в Jobcenter, после чего переход на систему Bürgergeld происходит автоматически.

Кто может получать выплаты Bürgergeldgesetz

дееспособные лица – могут работать не менее трех часов в день, то есть 15 часов в неделю;

лица, нуждающиеся – не могут покрыть потребности на средства своего дохода и активов;

лица, проживающие в Германии и в любой момент находящиеся в зоне доступа для Jobcenter. Это касается, в частности, и студентов украинских вузов, которых могут вызвать на встречу, мероприятие, интервью и т.д.

Новая помощь не предусмотрена для тех, кто получает выплаты по закону AsylBLG, то есть не имеющих разрешения на работу.

Денежные выплаты для украинских беженцев с 1 июня 2022 г. в Германии выдает центр занятости.

Украинские беженцы будут получать следующие выплаты:

одинокие взрослые и родители-одиночки – 502 евро;

совершеннолетние граждане Украины – 451 евро;

дети 18-25 лет, проживающие с родителями – 402 евро;

дети 14 – 17 лет – 420 евро;

дети 6 – 13 лет – 348 евро;

дети до 5 лет – 318 евро.

Напомним, что власти Германии продолжают помогать украинским беженцам не только с получением выплат. Ранее в министерстве семьи и молодежи рассматривали возможность признания украинских дипломов воспитателя.

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