Українські біженці в Німеччині отримають додаткові виплати: про що йдеться

Німеччина продовжує допомагати українським біженцям і покращує умови їх перебування. Наразі в країні розглядають нове підвищення допомоги, яке пов'язано з інфляцією.

Як пише “5 канал", з 1 січня 2023 року у Німеччині розпочав дію проєкт Bürgergeldgesetz, який коригує державні фінансові виплати українським біженцям у Німеччині. Планується, що проєкт запровадять в дію у два етапи.

Як повідомлялось раніше, перші зміни відбулися 1 січня 2023 року, другий етап заплановано на 1 липня 2023 року.

Тепер на українців, які перебувають у Німеччині вже понад 90 днів, поширюється дія базової допомоги з безробіття Hartz IV.

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Через інфляцію розмір виплат зросте на €40-50 на місяць.

До 31 грудня українці отримували виплати у Jobcenter, після чого перехід на систему Bürgergeld відбувається автоматично.

Хто може отримувати виплати Bürgergeldgesetz

дієздатні особи – можуть працювати щонайменше три години щодня, тобто 15 годин на тиждень;

особи, які потребують – не можуть покрити потреби коштом свого доходу та активів;

особи, які проживають у Німеччині й в будь-який момент перебувають у зоні доступу для Jobcenter. Це стосується, зокрема, і студентів українських ВНЗ, яких можуть викликати на зустріч, захід, інтерв'ю тощо.

Нова допомога не передбачена для тих, хто отримує виплати за законом AsylBLG, тобто, які не мають дозволу на роботу.

Грошові виплати для українських біженців з 1 червня 2022 року в Німеччині видає центр зайнятості.

Українські біженці отримуватимуть такі виплати:

одинокі дорослі та батьки-одинаки – 502 євро;

повнолітні громадяни України – 451 євро;

діти 18-25 років, які проживають з батьками – 402 євро;

діти 14 – 17 років – 420 євро;

діти 6 – 13 років – 348 євро;

діти до 5 років – 318 євро.

Нагадаємо, що влада Німеччині продовжує допомагати українським біженцям не тільки з отриманням виплат. Раніше у міністерстві сім'ї та молоді розглядали можливість визнання українських дипломів вихователя.

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