Украинские беженцы в Хорватии могут получить до 460 евро помощи

Украинские беженцы в Хорватии могут получить единовременную государственную помощь в размере до 460 евро. Денежные средства выделяют на покрытие первоочередных потребностей украинцев.

Выплаты предоставляются беженцам, которые получили статус временной защиты в Хорватии. Об этом сообщил официальный хорватский ресурс помощи беженцам из Украины.

Отмечается, что выплата предоставляется на одного человека или семью в размере от 330 до 460 евро. Для получения помощи необходимо подать заявку в Центрах приюта и в учреждениях Коллективного проживания.

Заявки принимает дежурный социальный работник. Если вы проживаете в частном жилье, можно также подать заявку в Центр социальной защиты населения и его отделениях в Хорватии (подробный перечень адресов по ссылке).

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Уточняется, что денежную помощь назначат только после собеседования. Решение о назначении будет приниматься в зависимости от того, имеет ли лицо друзей или родственников в Хорватии, устроен ли он на работу.

Дополнительную информацию о выплатах можно получить по номеру +385 99 399 7317 или по электронной почте [email protected]

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