Українські біженці у Хорватії можуть отримати до 460 євро допомоги

Українські біженці у Хорватії можуть отримати одноразову державну допомогу розміром до 460 євро. Кошти виділяють на покриття першочергових потреб українців.

Виплати надаються тим біженцям, які отримали статус тимчасового захисту у Хорватії. Про це повідомив офіційний хорватський ресурс допомоги біженцям з України.

Зазначається, що виплату надають на одну людину чи сім'ю у розмірі від 330 до 460 євро. Для отримання допомоги потрібно подати заявку у Центрах притулку та у закладах Колективного проживання.

Заявки приймає черговий соціальний працівник. Якщо ви проживаєте у приватному житлі, можна також подати свою заявку в Центр соціального захисту населення та його відділеннях у Хорватії (детальний перелік адрес за посиланням).

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Уточнюється, що грошову допомогу призначать лише після співбесіди. Рішення про призначення буде ухвалюватися в залежності від того, чи особа має друзів або родичів в Хорватії, чи влаштована вона на роботу.

Додаткову інформацію про виплати можна отримати за номером +385 99 399 7317 або напивши на електронну адресу [email protected]

Раніше Uaportal розповідав, які з країн продовжують приймати громадян з України та виплачують грошову допомогу якнайбільше.

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