Десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ успешно освободили населенный пункт Котлино, расположенный под Покровском в Донецкой области, в ходе штурмовых и восстановительных действий. Враг пытался прорваться к трассе Покровск-Днепр, что могло существенно усложнить логистическое обеспечение украинских войск на Покровском направлении. Для заслуги данной цели российская армия задействовала значимые силы.

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Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ. Как отметил представитель 25-й ОПГБР Сергей Окишев, российские оккупанты захватили поселок Котлино в январе 2025 года, оттеснив линию обороны украинских сил.

Чтобы не допустить такого развития событий, один из батальонов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады получил задачу выбить противника из Котлиного и закрепиться на новых позициях.

Напомним, дроны атаковали Крым и Краснодарский край РФ.

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