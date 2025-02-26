Українські десантники звільнили Котлине на Покровському напрямку

Десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ успішно звільнили населений пункт Котлине, розташований під Покровськом у Донецькій області, в ході штурмових та відновлювальних дій. Ворог намагався прорватися до траси Покровськ–Дніпро, що могло суттєво ускладнити логістичне забезпечення українських військ на Покровському напрямку. Для досягнення цієї мети російська армія задіяла значні сили.

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Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Як зазначив речник 25-ї ОПДБР Сергій Окішев, російські окупанти захопили селище Котлине в січні 2025 року, відтіснивши лінію оборони українських сил.

Щоб не допустити такого розвитку подій, один із батальйонів 25-ї окремої повітрянодесантної бригади отримав завдання вибити противника з Котлиного та закріпитися на нових позиціях.

Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.

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